РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. 17 выпускников школ подмосковного Красногорска сдали ЕГЭ на 100 баллов согласно промежуточным итогам аттестации, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
Глава муниципалитета Алексей Спасский провел оперативное совещание в администрации 5 июля. Основными вопросами стали вакцинация, ремонт в образовательных учреждениях и благоустройство.
Она сообщила, что завершилась смена летних пришкольных лагерей и с 5 июля свою работу начал общеокружной лагерь «Сказочный» на базе СОШ №18. При этом во всех школах округа, за исключением пунктов проведения ЕГЭ, уже приступили к текущему ремонту - в 3 из них в этом году будет проведен капитальный ремонт.
Кроме того, участники совещания обсудили реализацию программ благоустройства, дорожного ремонта, подготовку к зимнему отопительному сезону и ремонт подъездов. Ожидается, что к 1 августа ремонт 263 подъездов будет завершен. Глава муниципалитета подчеркнул, что темп работы нужно ускорить и проводить ежедневный мониторинг проделанных работ.
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