РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. 17 выпускников школ подмосковного Красногорска сдали ЕГЭ на 100 баллов согласно промежуточным итогам аттестации, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава муниципалитета Алексей Спасский провел оперативное совещание в администрации 5 июля. Основными вопросами стали вакцинация, ремонт в образовательных учреждениях и благоустройство.

«У нас есть повод для гордости! Подведены промежуточные итоги государственной итоговой аттестации: в этом году в нашем округе 17 100-балльников, один мультистобалльник, в целом с результатом 80-100 баллов ЕГЭ сдали 14,5% школьников, это высокий показатель», - сказала начальник управления образования Наталья Тимошина.

Она сообщила, что завершилась смена летних пришкольных лагерей и с 5 июля свою работу начал общеокружной лагерь «Сказочный» на базе СОШ №18. При этом во всех школах округа, за исключением пунктов проведения ЕГЭ, уже приступили к текущему ремонту - в 3 из них в этом году будет проведен капитальный ремонт.

Кроме того, участники совещания обсудили реализацию программ благоустройства, дорожного ремонта, подготовку к зимнему отопительному сезону и ремонт подъездов. Ожидается, что к 1 августа ремонт 263 подъездов будет завершен. Глава муниципалитета подчеркнул, что темп работы нужно ускорить и проводить ежедневный мониторинг проделанных работ.