РИАМО - 5 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обсуждении кабмином донастройки налоговой системы, сообщает Газета.ru.

Предполагается, что за счет этих изменений бюджет должен получить дополнительные 400 млрд рублей ежегодно в 2022-2024 годах.

«Этот рабочий процесс в правительстве, поэтому любую информацию надо спрашивать там», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

Ранее СМИ сообщили, что в рамках донастройки обсуждаются повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, а также расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли. Также обсуждается корректировка системы уплаты акцизов и возможное повышение налогообложения для обеспеченных россиян.