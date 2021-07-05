РИАМО - 5 июл. В понедельник Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Ильназа Галявиева до 11 октября 2021 года, сообщает пресс-служба суда.

Так как Галявиев находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе, на основании ч. 13 ст. 109 УПК РФ ходатайство следователя рассмотрено в его отсутствие.

11 мая из-за стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли 9 человек, еще 21 человек пострадал. Стрельбу в учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Стрелка задержали живым — он оказался бывшим учеником данной школы.

12 мая в Татарстане был объявлен днем траура в память о жертвах массового убийства.

15 июня Ильназа Галявиева доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы.