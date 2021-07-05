РИАМО - 5 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по ситуации вокруг поставок шампанского фирмы Moet Hennessy в Россию из-за нового требования законодательства, сообщает Газета.ru.

«Я бы от детальных комментариев воздержался, закон принят и он должен выполняться», — сказал Песков.

По его словам, виноделие в РФ — это быстроразвивающаяся отрасль, ее нужно поддерживать.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, производителю придется проводить пересертификацию продукции.

Позже в Moet Hennessy согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, пообещав, что поставки возобновятся после внесения корректировок.