РИАМО - 5 июл. С начала мая экипажи Московского авиацентра совершили 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки в регионе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты наблюдают за территорией свыше 120 км, в том числе населенные пункты: Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра и Троицк.

Данные разведки передаются оперативным дежурным. При обнаружении возгорания к месту направляются пожарно-спасательные подразделения. При этом вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет экипажам незамедлительно приступить к тушению.

Контроль с воздуха выполняют и экипажи санитарных вертолетов по пути следования из аэродрома Остафьево к месту дежурства и обратно.

У российской столицы наименьший показатель по количеству пожаров среди таких крупных городов, как Гонконг, Нью-Йорк, Берлин и Вена. За последние 10 лет число пожаров на территории Москвы снизилось более чем в 1,5 раза.

В Москве работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей более 550 ед. техники и 11 вертолетов.