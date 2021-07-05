РИАМО - 5 июл. В Институте теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН в Пущине открыли новую лабораторию, специализирующуюся на регенеративной медицине и биологии, сообщает пресс-служба советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана.

Главная цель подразделения — доведение до конкретного применения и внедрения в жизнь разработок ИТЭБ и других институтов наукограда. В их числе — разработка технологий регенерации костной ткани, новых материалов и подходов для малоинвазивного лечения остеомиелита, герниопластики и пролапса внутренних органов, создание иммуностимулирующих препаратов и другое.

Советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган и глава г. о. Пущино Алексей Воробьев посетили новую лабораторию и пообщались с учеными. В частности, они ознакомились с технологией регенерации костной ткани, которая уже практически доведена до коммерческой реализации и очень востребована. Заинтересовали их проекты по разработки новых медицинских средств.

«Московской области повезло, что здесь действует такой наукоград, как Пущино с конкретным направлением: биология и медицина. Это приоритетная для государства сфера, потому что количество импортных лекарств на рынке в Российской Федерации огромно. Необходимо производить собственные лекарства. Мы абсолютно уверены, что, если объединить усилия, соединить фундаментальную и прикладную науку, поставить звено, которое будет заниматься коммерциализацией разработок, эта задача в ближайшие 5-7 лет будет решена», — подчеркнул Коган.

Лаборатория оснащена современным оборудованием. Оно было закуплено за счет грантов, полученных сотрудниками института.