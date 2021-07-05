РИАМО - 5 июл. В Московской области зарегистрировано 7984 обращения за медицинской помощью после укусов клещей с начала сезона, в том числе 2015 случаев - среди детей, сообщается на сайте управления регионального Роспотребнадзора.

За аналогичный период 2020 года зарегистрирован 6769 случаев присасывания, в том числе 2444 среди детей. Наибольшее количество обращений в медицинские организации зарегистрировано в Дмитрове (472), Орехово-Зуевском округе (410), Раменском округе (420).

Для профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 3031,01 га.

Результаты лабораторных исследований 3183 клеща свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита.

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