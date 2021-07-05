РИАМО - 5 июл. На интернет-портале «Добродел» начался второй этап голосования по ремонту дорог на 2022 год. Жители и гости Подмосковья до 31 августа могут отдать свой голос за одну из 3,1 тыс. дорог, представленных на интерактивной карте, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

При необходимости можно приложить фотографию участка, требующего ремонта, а также оставить комментарии и поддержать свою дорогу лайком. Проголосовать могут только зарегистрированные пользователи на портале госуслуг.

«Во второй этап голосования, совместно с итогами сбора предложений на «Доброделе», дополнительно включили дороги из обращений жителей в дорожные организации и муниципальные образования, а также предложения от администраций округов и «Мосавтодора». По результатам этого голосования уже определятся участки, которые включат в программу ремонта на 2022 год», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что ежегодно около 25% дорог от общей программы ремонтируют по итогам голосования жителей на портале.

В 2021 году будет отремонтировано более 1,5 тыс. км автодорог, в том числе свыше 700 км региональных дорог отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С программой ремонта автомобильных дорог Подмосковья на 2021 год можно ознакомиться по ссылке.

В Подмосковье планируют оптимизировать движение еще на 171 участке дорог до конца года>>