РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский ответил на вопросы жителей, касающиеся улучшения жилищных условий, сферы ЖКХ, благоустройства, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Спасский провел традиционный прием горожан.

«Традиционный понедельничный прием, сегодня 7 заявителей. Вопросы в какой-то степени традиционные, но у каждого своя эмоциональная, ситуативная, законодательная раскраска», - отметил Спасский.

Он пояснил, что были вопросы по обеспечению жильем, в том числе тяжелые – когда человек только недавно приехал и формально по закону не имеет права на предоставление жилья.

Так, к главе муниципалитета обратилась мать ребенка-инвалида. Женщина в 2019 году переехала в Красногорск из другого региона. Сейчас живет в комнате в коммунальной квартире. На отдельное жилье по договору соцнайма она сможет претендовать спустя 5 лет проживания в Подмосковье. К Спасскому обратилась за помощью в получении однокомнатной квартиры по договору коммерческого найма.

«Постараемся рассмотреть и чем можем, помочь», - сказал Спасский.

Также традиционно граждане пришли на прием с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства, оформления земельных участков, благоустройства.

«Радует, что люди проявляют крайнюю степень заинтересованности и приходят подготовленными. Поговорили, может быть, где-то эмоционально, но, я считаю, конструктивно», - заключил глава муниципалитета.