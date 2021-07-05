РИАМО - 5 июл. Россия открывает авиасообщение с Турцией еще из 13 городов, решение приняли в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

С 12 июля авиакомпании смогут выполнять рейсы из 45 российских международных аэропортов. В их числе Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск.

Также принимать самолеты из России начнет аэропорт турецкого Измира. Еще повысится интенсивность полетов в Японию на период с 19 июля по 6 августа.

Ранее уже было возобновлено авиасообщение из РФ в 5 турецких городов: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Полеты в Турцию разрешили еще из 13 российских городов. Ранее уже было возобновлено авиасообщение из РФ в 5 турецких городов: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

- В МГУ перестали допускать к работе сотрудников без прививок от Covid‑19. Также это касается тех, кто не переболел и не имеет медицинских противопоказаний к вакцинации,

- 3 млн москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса. Мощности пунктов вакцинации в городе продолжают наращивать.

- В Москве открыли один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. В городе продолжают наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых в городе превысило 300.

- Власти Подмосковья выбирают новую квартиру для розыгрыша среди вакцинированных.Препарат можно выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

- В Подмосковье развернуто 14,5 тыс коек для Covid‑пациентов. В настоящее время 20% коечного фонда свободно.

- Неэффективные пункты вакцинации в Подмосковье будут перемещать в людные места.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».