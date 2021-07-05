РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Рабочие приступили к строительству ливневой канализации на Театральной улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник начались подготовительные работы по строительству ливневой канализации на проезжей части улицы Театральной, на участке от проспекта 50 лет Октября до пересечения с улицей Западной.

После обильных ливней регулярно образуется подтопление проезжей части в районе бизнес-центра «Климовск» и вблизи Октябрьской площади. Связано это с тем, что все ливневые стоки с большой территории принимает одна решетка, которая не справляется с объемом поступающей воды. В рамках строительства новой линии ливневой канализации в проезжей части будут обустроены дополнительные водоприемники с ливневыми решетками.

Данные работы выполняются по поручению главы округа. При благоприятных погодных условиях объект планируют запустить в эксплуатацию до 15 августа.