РИАМО - 5 июл. Подведены итоги второго этапа акции правительства Московской области и компании «РТ-Инвест». По сравнению с прошлым периодом активность участников выросла в 3 раза. Всего за 2 месяца собрано 600 кг чистых ресурсов, сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».

За 2 месяца собрали 25 тыс. пластиковых бутылок и 5 тыс. алюминиевых банок. Такого количества металла хватит для производства 7 велосипедов, а из полимеров можно сделать 3,5 тыс. футболок или утеплитель для 300 зимних курток. Общий объем собранных ресурсов за все время акции, которая стартовала в марте, достиг 800 кг.

Самые активные участники акции отмечены ценными призами и дипломами. Лидеры топ-15 сдали через экопункты от 289 до 4707 пластиковых бутылок и от 35 до 729 алюминиевых банок. За каждую бутылку или банку начислялись по 5 баллов, которые суммировались в программе лояльности «Время экоперемен. Начали с себя!».

Если по итогам первого этапа победитель набрал 5 тыс. баллов, то победитель второго показал результат 27 тыс. баллов и получил в подарок сертификат на путешествие по России. Приз за второе и третье места – выходные в глэмпинге. Четвертое и пятое место – катание на сапсерфинге. Остальным вручили сертификаты на посещение аквапарка в Лужниках.

Весь объем вторичных материальных ресурсов, выгруженный из экопунктов, не требует дополнительной сортировки. Это на 100% чистый пластик и алюминий – загрязненные и заполненные жидкостью емкости устройство не принимает. Экопункт автоматически распознает материал, из которого сделана тара, и отправляет ее в один из двух отсеков. Чтобы внутрь поместился как можно больший объем, используется специальный встроенный механизм сжатия.

Около 9 тыс жителей Подмосковья проголосовали за места для расположения экопунктов>>