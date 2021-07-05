РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области пресекли 16 нарушений в содержании контейнерных площадок в Дзержинском, сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора следят за состоянием и содержанием контейнерных площадок на территории Подмосковья. В Дзержинском в результате работы, проведенной инспекторами надзорного ведомства, устранено 16 нарушений в содержании контейнерных площадок.

Так, пресекли 9 случаев несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок и 7 нарушений уборки прилегающей территории.