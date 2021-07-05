РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста на улице Розы Люксембург в подмосковном Подольске, по данному факту проводится проверка, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

По предварительным данным, 3 июля в 16:15 на улице Розы Люксембург у дома 17/30 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил травмы, он обратился за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.