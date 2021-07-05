РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Планируется догазифицировать все населенные пункты в Люберцах до декабря 2022 года, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Поговорили о статусе социальной газификации населенных пунктов и социальном казначействе.

«До декабря 2022 года в городском округе Люберцы планируется догазификация всех населенных пунктов. В настоящее время проводим встречи с жителями для разъяснения порядка работ и сбора заявок», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что из 55 поданных заявок на сегодня выполнено уже 5.

«По поручению президента России Владимира Путина в 2022 году в стране должны внедрить принципы «социального казначейства» – все федеральные услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна». В Подмосковье в таком режиме оказывается 95 услуг органами соцзащиты. Например, «Скоро в школу», «Многодетная семья», «Инвалидность» и другие. В нашем округе 1989 многодетных семей и 77 детей-инвалидов – потенциальных получателей данных услуг, а также 268 детей, претендующих на получение «рюкзака первоклассника», – добавил Ружицикий.

Также обсудили тему внедрения нового стандарта поликлиник.

«Это один из 8 федеральных проектов нацпроекта «Здравоохранение» – «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Цель его – повышение удовлетворенности пациентов и эффективности организации работы, создание комфортной среды и положительного образа медорганизации», – сказал Ружицкий.

Помимо этого, поговорили о ситуации с коронавирусом и масштабной вакцинации.

«Московский регион ежедневно бьет антирекорды заболеваемости. В области открываются дополнительные госпитали. На базе ФОК «Люберецкий» развернуты 189 коек, 20 из них – реанимационные. 148 уже заняты. Остановить распространение вируса и сохранить здоровье и жизнь наших жителей поможет только своевременная вакцинация», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что прививку от Covid-19 в округе сделали порядка 82 876 человек. Адреса пунктов вакцинации опубликованы на сайте администрации округа и Люберецкой областной больницы.

«Благодарю тех, кто ответственно подошел к этому вопросу и сделал прививку! Берегите себя и своих близких!» – заключил глава Люберец.