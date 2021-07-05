РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. Более 50 студентов прошли этим летом практику в Мытищинской городской клинической больнице, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В МГКБ на практику приходят студенты Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, Московского государственного медико-стоматологического университета, Мытищинского филиала Московского областного медицинского колледжа №1. Они проходят врачебную, сестринскую практику.

По окончании учебного заведения кто-то из выпускников посвящает себя дальнейшей работе в Мытищинской ГКБ. В прошлом году в Мытищинскую больницу на работу приняли более 15 выпускников медицинских учебных заведений.

По словам заведующей отделом кадров МГКБ Анны Андреевой, в целях поддержки молодых специалистов, устроившимся на работу сразу после студенческой скамьи в течение 3 лет ежемесячно государством выплачивается по 3 тыс. рублей.

«Определяющим критерием при приеме на работу вчерашних студентов является их желание работать, набираться опыта, любовь к избранной специальности. Отрадно отметить и то, что в Мытищинской ГКБ хорошо развит институт наставничества, что помогает адаптироваться, быстрее влиться в рабочую среду», - отметила Андреева.