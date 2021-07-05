РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Сотрудники ГИБДД Подольска проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами округа по 11 июля, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов, с 5 по 11 июля отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят нарушениям не только со стороны водителей (невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов), но и со стороны пешеходов.