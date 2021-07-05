РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. На территории Мытищинского лесопарка национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» оштрафовали туристов за незаконный кемпинг, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

Аномальная жара вынуждает горожан искать варианты отдыха на природе. «Лосиный остров» напоминает, что на территории нацпарка запрещена деятельность по обустройству кемпингов и пикниковых точек. В прошедшие выходные сотрудники инспекции обнаружили в Мытищинском лесопарке туристов, организовавших палаточный городок. Отдых закончился протоколом и штрафом.

Особую опасность в летний пожароопасный период создают любители шашлыков. Использование открытого огня было зафиксировано в 2 лесопарках Лосиного острова: сотрудники инспекции составили 3 прокола в Яузском лесопарке и 1 – в Лосиноостровском.

Для физлиц штраф за организацию пикниковой точки составляет до 5 тыс. рублей. Наказание ждет и автовладельцев, которые игнорируют информационные указатели и въезжают на природную территорию. В прошедший уикенд в Яузском лесопарке инспекторы зафиксировали 4 таких нарушения. Один автовладелец без разрешения проехал в Алексеевский лесопарк. Составлены протоколы.