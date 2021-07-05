РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. В 3 подъездах 12-этажного дома на улице Октябрьской, 15 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи по программе капитального ремонта в нынешнем году меняют ветхие окна на стеклопакеты и ремонтируют входные группы, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вместе с депутатом совета депутатов округа Рустамом Фахрисламовым парламентарий проверили ход замены окон и ремонта входных групп в доме №15 по улице Октябрьской 1983 года постройки.

«Во втором подъезде подрядная организация уже заменила окна, установила новые железные и тамбурные двери на входных группах. Работы продолжаются: выравниваются откосы, удаляется монтажная пена, регулируются электромагнитные замки и доводчики на дверях», - сказал Ефимов.

Он добавил, что работы направлены на сохранение тепла в доме в зимний период и прохлады - в летний. За счет герметичных окон и новых дверей баланс температуры будет соблюден.

В ходе осмотра депутаты пообщались с жителями подъезда, которые попросили после завершения ремонта вместе с ними провести приемку работ. Ефимов подтвердил свое участие.

По словам Фахрисламова, вместе с активными жителями они мониторят работы по капитальному ремонту в домах и подъездах Балашихи.

«Это хорошая практика, которая позволяет «поправить» строителей, устранить недочеты на этапе стройки», - подчеркнул он.

Всего в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Балашихе уже обновили более 290 домов, до 2024 года в планах приведение в порядок оставшихся 400. В перечне работ: ремонты фасадов, кровельных перекрытий, замена инженерных сетей, лифтового оборудования.

Также на территории городского округа реализуется программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд», в которую в этом году вошло 800 подъездов.