РИАМО - 5 июл. Московская Госавтоинспекция по поручению мэра столицы Сергея Собянина получила 30 новых автомобилей Hyundai Solaris для сдачи экзаменов на права, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Машины сотрудникам полиции к 85-летию ГИБДД передал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Автомобили Hyundai Solaris с автоматической коробкой передач пополнят парк учебных машин, на которых сдают экзамены на водительские права.

В машинах есть все необходимое — система видеонаблюдения внутри и снаружи, дублирующие педали и специальная цветографическая окраска.

«Ежемесячно на них смогут сдавать экзамены около 15 тыс. москвичей — это позволит сократить время ожидания в очереди на сдачу экзаменов в 2-2,5 раза», — сказал Ликсутов.

В Москве с каждым годом выдают больше водительских удостоверений. За 5 месяцев 2021 года впервые права получили 33 тыс. человек. При этом число выданных удостоверений выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Российская Госавтоинспекция отметила 85-летие со дня образования 3 июля. ГИБДД — это мобильная и технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения.