РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. Лидер движения общественной поддержки «Мы Мытищи» Денис Перепелицын вместе с жителями города проконтролировал ход работ по строительству новой детской площадки во дворе дома №23 по Олимпийскому проспекту, сообщается на сайте администрации горокруга.

Инициатива была размещена на сайте движения my-mytyshi.ru и набрала около 8 тыс. голосов жителей. Детская площадка с современным резиновым покрытием вместит песочницу, качалку на пружине, игровой комплект, парковые диваны и бетонные урны. Стоимость работ по проекту составляет более 1,7 млн рублей. Обустраивать игровое пространство ориентировочно закончат 30 июля.

«Новая детская площадка будет построена благодаря работе нашего движения и активности мытищинцев. Жители Олимпийского проспекта активно поддержали эту инициативу, собрали большое количество голосов. Вместе с ними мы проверили ход текущих работ. Завершен подготовительный этап. В ближайшие дни будет уложено резиновое покрытие, после чего начнется монтаж игрового оборудования», - сказал Перепелицын.

Представитель инициативной группы микрорайона Ярослав Скрипниченко отметил, что движение общественной поддержки реально помогает развивать городской округ.

«На встрече с Денисом Перепелицыным мы вышли с инициативой о благоустройстве наших дворов и строительстве детской площадки. Разместили свою инициативу на сайте, нас поддержали лидеры движения. И вот сегодня все уже видят, как наша идея воплощается в жизнь», - уточнил Скрипниченко.

Движение «Мы Мытищи» образовано 22 марта. В рамках движения в первую очередь реализуются социально значимые инициативы, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте my-mytyshi.ru.