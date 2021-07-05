РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. Лидер движения общественной поддержки «Мы Мытищи» Денис Перепелицын вместе с жителями города проконтролировал ход работ по строительству новой детской площадки во дворе дома №23 по Олимпийскому проспекту, сообщается на сайте администрации горокруга.
Инициатива была размещена на сайте движения my-mytyshi.ru и набрала около 8 тыс. голосов жителей. Детская площадка с современным резиновым покрытием вместит песочницу, качалку на пружине, игровой комплект, парковые диваны и бетонные урны. Стоимость работ по проекту составляет более 1,7 млн рублей. Обустраивать игровое пространство ориентировочно закончат 30 июля.
Представитель инициативной группы микрорайона Ярослав Скрипниченко отметил, что движение общественной поддержки реально помогает развивать городской округ.
«На встрече с Денисом Перепелицыным мы вышли с инициативой о благоустройстве наших дворов и строительстве детской площадки. Разместили свою инициативу на сайте, нас поддержали лидеры движения. И вот сегодня все уже видят, как наша идея воплощается в жизнь», - уточнил Скрипниченко.
Движение «Мы Мытищи» образовано 22 марта. В рамках движения в первую очередь реализуются социально значимые инициативы, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте my-mytyshi.ru.
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