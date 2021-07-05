РИАМО (МЫТИШИ) - 5 июл. За 6 месяцев текущего года в городском округе Мытищи произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних, сообщается на сайте администрации округа.

Основными видами ДТП остаются столкновения и наезды на пешеходов. За полгода зарегистрировано 8 столкновений транспортных средств, в которых 2 человека погибли и 8 пострадали, а также 17 наездов на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 16 получили различные травмы.

Виновность со стороны водителей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20%, также увеличилось и количество ДТП по вине пешеходов - на 21%.

В целях профилактики и снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также выявления и пресечения фактов нарушения ПДД со стороны водителей транспортных средств и пешеходов на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» продолжается проведение профилактических мероприятий: «Нетрезвый водитель» - 10, 17, 24 и 31 июля; «Ребенок-пассажир» - 7, 14, 21 и 28 июля; «Пешеход» - с 5 по 11 июля и с 26 июля по 1 августа.

Также проводятся следующие профилактические мероприятия: «Опасный груз» - с 5 по 11 июля; «Ремень безопасности» - с 12 по 18 июля; «Тахограф» - с 12 по 18 июля; «Мотоциклист-скутерист» - с 19 по 25 июля; «Автобус» - с 19 по 25 июля; «Встречная полоса» - с 18 июля по 1 августа; «Пешеходный переход» - с 19 по 25 июля.

Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил - это залог безопасности всех участников дорожного движения.

В целях предупреждения коррупционных проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел, управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует использовать средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками госавтоинспекции, а также требовать от них проведение административных процедур в зоне действия видеорегистраторов.