РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Лесную часть парка «Пехорка» в Балашихе благоустроят, работы планируют реализовать в рамках региональной программы «Парки в лесу», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин, министр благоустройства региона Михаил Хайкин вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым обсудили перспективы благоустройства лесной части «Пехорки».

В 2018 году в рамках благоустройства парка сделали новое покрытие на пешеходных дорожках, установили малые архитектурные формы и современное освещение, смонтировали сцену, обустроили прибрежную зону. Однако вопрос о благоустройстве 68-го квартала Озерного лесничества, который прилегает к парку со стороны микрорайона Зеленый, оставался открытым. Данная территория принадлежит к лесным территориям, облагородить ее без определенных разрешений нельзя.

«Опыт городского округа Балашиха показывает хороший пример, как для людей делается красивая современная парковая территория. При работе с лесными территориями есть определенные сложности. Надеюсь, что все вместе мы сможем решить эти вопросы, мы сделаем не менее красивую зону отдыха на территории земель лесного фонда», - сказал Советников.

Он добавил, что лесное законодательство содержит более строгие запреты и ограничения, задача правительства и администрации городского округа, независимо от категории земель, - создать все условия, чтобы граждане могли спокойно и комфортно отдыхать.

Благоустройство 68-го квартала Озерного лесничества в Балашихе планируют реализовать в рамках региональной программы «Парки в лесу», которая стартовала в 2021 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.