РИАМО - 5 июл. С января по июнь включительно было оформлено 314 694 детских билета на поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

Детей до 5 лет можно провозить бесплатно – без билетов, а для детей от 5 до 7 лет можно оформить бесплатный проезд, предъявив в кассе необходимые документы.

Для жителей Московской области – это свидетельство о рождении и справка МФЦ, подтверждающая право на бесплатный проезд (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности). Для москвичей – свидетельство о рождении с отметкой о регистрации в городе Москве. Кроме того, для жителей столицы льгота включает право проезда на экспрессах.

ЦППК напоминает, что проезд детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых не допускается.

Компания просит по возможности отказаться от необязательных поездок, а также напоминает о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.