РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в краже кошелька у женщины в магазине в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от 48-летней жительницы Рузского городского округа о том, что в одном из магазинов на 66 км МКАД неизвестный похитил ее кошелек с денежными средствами, который она оставила на кассе магазина. Общая сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции микрорайона Павшино по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 39-летний житель Москвы.

В отношении задержанного следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.