РИАМО - 5 июл. Активный отдых, спорт, экскурсии и прогулки больше привлекают россиян, нежели пляжный отдых, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«В настоящее время 25% туристов предпочитают пляжный отдых, 33% - предпочитают активный отдых и спорт, 39% выбирают экскурсии и прогулки по городу. Мы видим тренд, что люди хотят не только лежать на берегу моря, а хотят проводить свой отпуск активно», — сказала Чупшева на пресс-конференции, посвященной запуску Агентством стратегических инициатив всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию».

Ранее около 70% туристов выбирали пляжный отдых.​

В конкурсе «Открой свою Россию» будут участвовать профессионалы сферы туризма. Это могут быть туроператоры, профессионалы, занимающиеся формированием туристических маршрутов, локальные предприниматели.

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