РИАМО - 5 июл. На Фестивальной улице во дворе дома 41 водитель автомобиля Haval, двигаясь задним ходом, совершил наезд на коляску, в результате чего 2-месячный младенец выпал из коляски, сообщает пресс-служба ГИБДД столицы.

Малыш получил ушибы мягких тканей головы, ему оказывается медицинская помощь.

Автомобилистов попросили быть предельно осторожными, передвигаясь в жилых зонах. Нужно внимательно смотреть в зеркала и не начинать движение, не убедившись в безопасности маневра.