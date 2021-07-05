РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Родственники пациентов Covid-госпиталя в ФОК «Люберецкий» могут узнать по телефону о состоянии госпитализированных, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Родственники пациентов, которые сейчас находятся на лечении в ФОК «Люберецкий», могут узнать об их состоянии по телефону: 8(925)889-51-41.

По данному телефону можно звонить с 10:00 до 18:00 в случае тяжелого состояния больного, либо когда нет прямой связи с пациентом (родственником).