РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В настоящее время порядка 82 876 жителей городского округа Люберцы сделали прививку от коронавируса, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Прививку от Covid-19 в округе сделали порядка 82 876 человек. Адреса пунктов вакцинации опубликованы на сайтах администрации округа и Люберецкой областной больницы. Благодарю тех, кто ответственно подошел к этому вопросу и сделал прививку! Берегите себя и своих близких», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что Московский регион ежедневно бьет антирекорды заболеваемости коронавирусом.

«В Московской области открываются дополнительные госпитали. На базе ФОК «Люберецкий» развернуты 189 коек, 20 из них – реанимационные. 148 из них уже заняты. Остановить распространение вируса и сохранить здоровье и жизнь наших жителей поможет только своевременная вакцинация», – уточнил Ружицкий.

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5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».