РИАМО - 5 июл. Профессиональные участники туристической индустрии и разнообразные местные предприятия смогут принять участие в конкурсе «Открой свою Россию», сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Это могут быть туроператоры, профессионалы, занимающиеся формированием туристических маршрутов, а также «авторы идей» — это локальные предприниматели: рестораторы, фермеры, владельцы гостиниц, которые предлагают свои проекты, которые могут стать одной из точек нового маршрута», — сказала Чупшева на пресс-конференции, посвященной запуску Агентством стратегических инициатив всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию».​

Ранее она говорила о том, что за последние 2 года среди россиян наблюдается тренд на самостоятельные путешествия и планирования отдыха.