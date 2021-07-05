РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. На минувшей неделе благодаря инспекторам Госадмтехнадзора Московской области в городском округе Люберцы привели в порядок более 30 объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

С 28 июня по 4 июля благодаря надзорным действиям инспекторов в Люберцах проверили ход сезонной уборки на 34 объектах. Там выявили 34 нарушения, все устранили.

Всего приведено в порядок 34 объекта, в том числе 7 - в сфере детской и спортивной инфраструктуры. Также ликвидировали самовольно размещенные информационные вывески и рекламный мусор на 6 объектах. Кроме того, выявили 21 автовладельца, припарковавшегося на газоне.