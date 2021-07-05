РИАМО - 5 июл. За 3 года в столице на 49 маршрутах стали курсировать 650 экологичных электробусов, «зеленый» общественный транспорт пользуется популярностью у горожан, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, электробус — самый современный наземный городской транспорт, который отвечает всем запросам жителей.

«Электробусы доказали, что могут бесперебойно работать в любых погодных условиях — аномальная жара или холода не влияют на качество работы инновационного транспорта», — отметил Ликсутов, подчеркнув, что сегодня для каждого пятого москвича электробус является основным транспортом.

Он напомнил, что электробусный парк Москвы на текущий момент является крупнейшим среди городов Европы.

«Мы продолжаем поддерживать этот уровень. К 2030 году все маршруты города будет обслуживать «зеленый» транспорт», — резюмировал глава Дептранса.

В 2022 году в столице планируют начать обкатку первого водородного электробуса. Преимущества очевидны: его использование снизит выбросы СО2 более чем в 10 раз, а при использовании выделяется только пар и тепло. Кроме того, он экономичен и требует заправки лишь раз в сутки.