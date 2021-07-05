РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. На территории обслуживания ГИБДД Балашихи за 6 месяцев текущего года произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, в аналогичный период 2020 года – 8, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В них пострадало 12 детей (в 2020 году – 9), из которых 10 пешеходов (в прошлом году – 6) и 2 ребенка-пассажира (в прошлом году – 2).

6 ДТП из 12 произошли в микрорайоне Железнодорожный, 5 – в Балашихе, 1 – в Реутове. Семь аварий произошли по вине водителей транспортного средства (в прошлом году – 5), 5 – по вине юных участников дорожного движения (в прошлом году – 3).

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Пешеходам прежде, чем перейти дорогу даже по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что все транспортные средства их пропускают, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток на верхней одежде, чтобы быть более заметными на дороге.