РИАМО - 5 июл. Сотрудников МГУ, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 5 июля перестали допускать в университет, также это касается тех, кто не переболел и не имеет медицинских противопоказаний к вакцинации, сообщается на сайте вуза.

Попасть в университет смогут те, кто привился первым компонентом вакцины.

«В сложное время нарастания масштаба пандемии всем людям Московского университета, от студента до профессора, от лаборанта до доктора наук следует с повышенным вниманием относиться к соблюдению противоэпидемиологического режима, а также принять решение о вакцинации, если этого еще не сделано. Именно мы, люди науки, должны показывать пример ответственного выбора, демонстрировать взвешенный и рациональный подход к вопросам защиты своего здоровья, жизни и благополучия родных и близких», — сказал ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.

В Москве за сутки выявлено 6557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1385 человек. На ИВЛ в больницах находятся 735 человек.

Ранее в Москве начали проводить ревакцинацию от инфекции. Ревакцинацию от коронавируса можно пройти в 12 поликлиниках и 8 павильонах «Здоровая Москва». Ее рекомендуется делать через полгода после первой прививки.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».