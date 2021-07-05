РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 июл. В ходе надзорной деятельности на территории Котельников сотрудники Госадмтехнадзора Московской области с начала года выявили 3 места сброса строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Места несанкционированного сброса строительных отходов выявляются как инспекторами, так и органами местного самоуправления, а также местными жителями и старостами деревень, у которых есть прямая связь с сотрудниками Госадмтехнадзора.

В основном сброс строительных отходов производится в контейнеры и на контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов Котельников, расположенных в деревнях и частном секторе. Это создает проблемы с вывозом мусора для органов местного самоуправления и регионального оператора.

С начала года в городском округе Котельники ликвидировано 3 свалки строительных отходов объемом 55 куб. м. Очищена от строительных отходов территория общей площадью 60 кв. м.

Руководитель Госадмтехнадзора региона Олег Баженов напомнил, что важной составляющей борьбы со сбросом строительных отходов является профилактическая работа.

«В городском округе Котельники органами местного самоуправления совместно с сотрудниками Госадмтехнадзора за июнь распространены 32 листовки в деревнях, СНТ и коттеджных поселках о недопустимости сброса строительных отходов вне установленных мест и с правилами по их обращению. Кроме того, администрацией Котельников установлены фотоловушки с целью пресечения сброса и привлечения нарушителей к административной ответственности», - сказал Баженов.