РИАМО – 5 июл. Банк ЗЕНИТ совместно с Университетом Иннополис провел первый хакатон ZENITON. Призовой фонд составил 200 тыс. рублей. Двухдневный финал прошел в формате очного митапа на площадке Университета Иннополис, сообщает пресс-служба Банка.

На хакатон зарегистрировалось 117 студентов. По итогам отбора в финал прошло 33 участника в составе 6 команд. За 2 дня работы участники разобрали ключевые вызовы, стоящие перед банковским сектором, и спроектировали модели трансформации финансовых организаций в будущем.

Победителем стала команда «42» в составе: Руслана Акметдинова и Зарины Бикмуллиной (студентов МГУ им. М. В. Ломоносова), Аделины Байдавлетовой (студентки АГНИ), Егора Пустовита (студента МГТУ им. Н. Э. Баумана) и Михаила Солонина (студента НИУ МИЭТ). Команда «42» представила проект непрерывного банкинга, идея которого заключается в сопровождении клиента на всех жизненных этапах. Участники предложили перспективные идеи развития клиентского сервиса и финансовых продуктов.

«Инвестиции в человеческий капитал и развитие клиентского опыта — ключевые приоритеты стратегии развития банка. На хакатоне мы познакомились с талантливыми молодыми людьми и получили полезные идеи для развития бизнеса. Эксперты оценили не только проекты, но и soft-, hard-скиллы участников и их способность справляться с поставленными задачами. Работа победителя отвечала таким ключевым критериям, как креативность, оригинальность, коммерческий потенциал и жизнеспособность идеи. Банк пригласил победителей на стажировку в свои подразделения», — отметил первый заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Алексей Хорохордин.