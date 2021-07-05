РИАМО - 5 июл. За последние 2 года среди россиян наблюдается тренд на самостоятельные путешествия и планирования отдыха, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Сегодня мы видим тренд на самостоятельный туризм. 78% граждан планируют покупать билеты и формировать свой туристический маршрут не прибегая к помощи туристических агентств и онлайн-сервисов», — сказала Чупшева на пресс-конференции, посвященной запуску Агентством стратегических инициатив всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию».

Она добавила, что такие данные свидетельствуют о наличии неудовлетворенного спроса среди граждан на интересные и качественные туристические маршруты.

По ее словам, возможность путешествовать входит в топ-10 факторов человеческого счастья.

«Среди ключевых факторов находится возможность путешествовать, знакомиться с новыми местами, культурой, с новыми людьми и делиться новыми впечатлениями»,— сказала Чупшева.

Она добавила, что задача конкурса «Открой свою Россию» заключается в формировании новых авторских туристических маршрутов, которые будут построены на новых смыслах и впечатлениях.​

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