РИАМО - 5 июл. За последние 2 года среди россиян наблюдается тренд на самостоятельные путешествия и планирования отдыха, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Она добавила, что такие данные свидетельствуют о наличии неудовлетворенного спроса среди граждан на интересные и качественные туристические маршруты.
По ее словам, возможность путешествовать входит в топ-10 факторов человеческого счастья.
«Среди ключевых факторов находится возможность путешествовать, знакомиться с новыми местами, культурой, с новыми людьми и делиться новыми впечатлениями»,— сказала Чупшева.
Она добавила, что задача конкурса «Открой свою Россию» заключается в формировании новых авторских туристических маршрутов, которые будут построены на новых смыслах и впечатлениях.
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