РИАМО - 5 июл. Владимир Меньшов внес неоценимый вклад в развитие отечественного кинематографа и как режиссер, и как актер, пользователи соцсетей выразили соболезнования в связи с кончиной артиста.

Советский и российский режиссер, актер, продюсер Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года жизни от последствий коронавирусной инфекции. Ранее его госпитализировали в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, но, несмотря на все усилия врачей, спасти артиста не удалось.

«Для меня, думаю, как и для многих, Владимир Меньшов — это гениальные его работы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Уход личности — уход эпохи. Вечная память», — написал в Twitter автор и ведущий Юрий Пронько.

Для меня, думаю, как и для многих, Владимир Меньшов - это гениальные его работы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". Уход личности - уход эпохи. Вечная память. — Пронько Юрий Алексеевич (@upronko) July 5, 2021

Как режиссер полного метра Меньшов дебютировал в 1976 году, сняв картину «Розыгрыш».

«Владимир Валентинович Меньшов... Очень грустно. Спасибо за все. Искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта этого гениального человека», — сообщил пользователь Twitter @zahar_fan.

Владимир Валентинович Меньшов... Очень грустно. Спасибо за все.

Искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта этого гениального человека. pic.twitter.com/rgS9Fkita1 — Антон Захаров (@zahar_fan) July 5, 2021

За свою карьеру Меньшов сыграл свыше сотни киноролей, а снятый им фильм «Москва слезам не верит» стал одной из немногих картин в СССР, получивших премию Американской киноакадемии «Оскар» как лучший иностранный фильм.

«Настоящий человек! Он сыграл более ста ролей и снял пять картин, ставших классикой советского кинематографа. Сколько бы ему ни было лет, я могу сказать — рано!» — отметила пользователь @hnv_NaTa.

Владимир Меньшов 🙏🙏🙏

НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК!

Он сыграл более ста ролей и снял пять картин, ставших классикой советского кинематографа.

Сколько бы ему не было лет - я могу сказать - рано! Горько.... pic.twitter.com/cXSA39qGOK — Nata-Lia (@hnv_NaTa) July 5, 2021

Меньшов в 1984 году также снял другой фильм, который стал поистине культовым — «Любовь и голуби».



«Уходит на глазах эпоха. Мне, как человеку актерской профессии и ценителю киношного и театрального искусства, трудно это наблюдать», — написала в Instagram телеведущая Виктория Садовская.

В 1995 году на киноэкраны страны вышла комедия «Ширли-мырли», которая также полюбилась зрителям.



«Умер Владимир Валентинович Меньшов. Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР, член правления «Мосфильма». Спасибо за неоценимый вклад в культуру и воспитание многих поколений», — добавил пользователь Instagram bejlukku.

Прощание с Меньшовым пройдет 8 июля в Москве. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

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