С 28 июня в Москве ввели новые коронавирусные ограничения: теперь кафе и рестораны города работают по QR-кодам. Коды выдают только вакцинированным гражданам и тем, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад. Общепит доступен также тем, у кого есть отрицательный тест ПЦР. Вход на летние веранды пока не ограничен, но с 12 июля новые правила коснутся также и их.

А пока москвичи и гости города оккупируют прилегающие зоны общепита, парки и скверы в центре Москвы, куда еще можно попасть без ограничений. Об антисанитарной обстановке и о том, что делать с таким количеством мусора, жители города и сотрудники общепита рассказали корреспондентам РИАМО.

«Санитарные условия – это относительно»

Около «Макдоналдса» на Пушкинской – того самого, первого в России – ажиотажа в обеденное время не наблюдается. Есть небольшая очередь и несколько шумных компаний, занявших то, что раньше было верандой. Сейчас места для еды на улице у большого ресторана совсем мало – несколько столиков, конечно же, заняты. С весны здесь идет ремонт – похоже, веранду собираются расширять.

Прямо напротив «Макдоналдса» есть сквер с фонтаном – и в нем на самом деле царит ажиотаж. Все лавочки заняты, мусорные урны полны. Некоторые едят на траве около скамейки – до мусорного контейнера подать рукой в прямом смысле. Здесь есть те, кто выбрался на обеденный перерыв с ланчбоксами и продуктами из соседнего «Вкусвилла», но большинство – молодежь с едой из «Макдоналдса» и ближайших кофеен.

«Это же какая-то антисанитария», – говорят женщины неподалеку.

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«У нас русский менталитет, который ориентирован на домашнюю еду – нам нужно помыть руки, потом удобно сесть, а стритфуд – не наша история. Ведь большинство из нас воспитывали на котлетках и супах в постсоветское время. А то, что антисанитария, – да, голуби так и норовят залезть к тебе в рот, пока ты пытаешься воспользоваться салфеткой и при это не уронить «Бигмак». Чувствуешь себя в этот момент десятируким Шивой», – считает Полина.

Компания молодых людей считает, что санитарные условия – «это относительно».

«Воспользовавшись санитайзером с ног до головы, себя тоже не защитишь. Если бы мы ели внутри – это было бы действительно то, что называют «санитарной нормой», но ведь даже в таких цивилизованных городах, как Нью-Йорк, общепит стоит в первую очередь на стритфуде. Они едят все на улице. И там тоже жаловались на этот мусор. Но мы сейчас люди подневольные – будем есть так», – говорят они.

Молодежь считает, что все проблемы решит доставка, а кафе вполне можно заменить парком неподалеку, пока еще лето.

«А в некоторых заведениях, где рядом нет парка, люди садятся просто на тротуар, чтобы поесть. Или несут еду с собой – едят в метро, там тоже полные урны», – рассказывает девушка из компании.

По мнению молодежи, призывать людей убирать за собой – неблагодарное занятие. «Но можно установить уголовную ответственность за мусор после себя, может быть, это улучшит ситуацию», – предлагают решение они.

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«Нас называют солдатами СС»

Другой компанией оказались ребята – сотрудники «Макдоналдса», которые еще не приступили к работе.

«Мы снимаем с себя ответственность за антисанитарию, потому что «навынос» – это когда вы заказали и пошли к себе домой или на улицу. И ответственность на вас, где вы будете есть эту еду, при каких обстоятельствах. Нас Сергей Семенович обязал, что мы должны сейчас так работать, а мы просто выполняем постановление», – объясняют они.

По их словам, около заведения пока есть небольшая веранда, и можно поесть там при наличии свободных мест.

«А что касается антисанитарии, то ВОЗ рекомендует носить с собой санитайзеры, перчатки дают в «Макдоналдсе», ими тоже можно воспользоваться. У нас часто проверки от Роспотребнадзора, в Москве тщательно следят за соблюдением необходимых условий. Мы в Москве живем, не в Торжке, так что не стоит этого бояться», – говорят сотрудники.

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Сами ребята готовы отправиться на обед в конкурирующее фастфудное заведение или просто зайти в магазин за едой, которую можно съесть на ходу.

«Раньше у людей не вызывало никаких проблем пойти в магазин, купить «Сникерс» и его спокойно съесть на улице, чипсы тоже брали руками, и все нормально», – говорит парень из компании.

Работать в период ограничений в общепите не всегда легко.

«Люди не хотят надевать маску, называют нас солдатами СС. Начинаются споры и возмущения, заказы летят в кассиров. К нам порой приходят такие фрики. А что мы сделаем – мы просто выполняем свои обязанности», – делятся ребята.

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«Я укололась прямо тут»

От «Новокузнецкой» до «Третьяковской» идти не более семи минут, и по пути очень много разных кафе, ресторанов и кофеен – на любой вкус и кошелек. Здесь все веранды заполнены людьми в этот послеобеденный час, словно сейчас не рабочий день, а вечер субботы.

Около станции метро «Третьяковкая» есть еще один популярный «Макдоналдс». Но в этой части города нет сквера, поэтому все лавочки около метро заняты жующими людьми. Урны для мусора полны, и пока их никто не спешит опустошать.

Я подхожу к компании женщин постарше, которые оказываются сотрудниками популярного культурного учреждения. Они возмущены новыми правилами.

«Сначала разберитесь с распространением вируса – закройте все границы года на три и сделайте так, чтобы люди могли ездить в Крым, на Кавказ по доступным ценам. Сейчас я собираюсь в санаторий и думаю о том, посадят ли меня в поезд без прививки», – говорит одна из них.

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А другой женщине пришлось сделать укол инсулина прямо тут, на месте, так как попасть в туалет в заведении рядом она не смогла без QR-кода.

«У меня сахарный диабет, и уколы нужно делать строго по времени, а потом обязательно поесть. Пришлось делать укол в полевых условиях – укололась прямо тут. QR-кода у меня пока нет пока, и это очень неудобно. Прививку я сейчас делать не готова, потому что у меня недавно была операция, организм восстанавливается», – делится женщина.

Москвички могли бы поесть в столовой на работе, но и ее на время закрыли в связи с ограничениями.

«Поэтому вот мы бегаем по заведениям, которые рядом, из дома не всегда получается взять еду», – рассказывают они.

В их культурном учреждении часто бывают туристы, и сейчас посетители жалуются на неудобства – особенно это касается тех, кто приехал с детьми.

На другой лавочке около нас обосновалась молодая пара, и я интересуюсь у парня, что он думает о мусоре и об ограничениях.

«Я живу в центре, и конечно, считаю, что эти ограничения загрязнят центр, превратят его в свалку. Так сразу не могу вам сказать о том, что с этим делать, пусть это решают те, кто у власти, это их работа. Лично меня спасает доставка еды – «Яндекс» и «Деливери» – респект, мы часто пользуемся ими», – говорит он.

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«В туалет с ребенком сходить сложно»

В самом сердце города – в Александровском саду около Красной площади – тоже неожиданно много людей для рабочего дня. Целая толпа смотрит смену караула, а часть парка превратилась в зону пикника на траве – здесь и целые компании, и семьи, и пары, и одиночки с пакетами из фастфуда, соседних ресторанов и своей едой. Зона нижнего этажа торгового центра около фонтана тоже занята людьми с едой – им не мешают даже жара и яркое солнце.

«Так неудобно, что нужны все эти приспособления, чтобы доказать свое право посидеть в ресторане. Я сейчас не работаю, просто приехала из Новогиреева сюда с ребенком, чтобы погулять. Мы гуляли шесть часов и, конечно, ребенок захотел в туалет. Обошли несколько мест, прежде чем нас пустили в туалет в детском центре. Хочется, чтобы это поскорее закончилось, но уже в это не верится», – рассказывает женщина.

Действительно, из-за того, что в заведения пускают только по QR-кодам, сейчас в Москве как никогда актуальна карта туалетов.

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Тишина на «Киевской»

Одно из самых популярных мест в центре – ТЦ «Европейский». В первые дни после объявления ограничений, по свидетельствам очевидцев, около «Макдоналдса» за торговым центром собирались кучи мусора. Но в день нашего посещения прилежащая территория чистая, без мусорных завалов. Скорее всего, работникам общепита пришлось попотеть, чтобы убрать мусор и снова привести в порядок территорию около ресторана.

Очередь здесь есть, но она такая же небольшая, как и на «Пушкинской». Веранда у ресторана не пустует – там сложно найти свободное место. Мы решаем проверить и ближайший сквер с памятником Лесе Украинке и несколькими фонтанами. Раньше в летние месяцы здесь всегда был наплыв любителей поесть на природе.

Сейчас, к нашему удивлению, парк пуст, лавочек практически нет, а те, что есть, пустуют, и даже около фонтанов почти никого. А главное, тут мы неожиданно находим то, чего нет практически нигде, – тишину и чистоту.