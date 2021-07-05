РИАМО - 5 июл. В Московской области пройти вакцинацию от Covid-19 в минувшее воскресенье можно было в 10 парках и 2 музеях — в Балашихе, Ногинске, Клину, Химках, Одинцове, Чехове, Ленинском округе и Коломне, прививку сделали свыше 1,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

С начала прививочной кампании в Подмосковье вакцинировалось от коронавируса 1,8 млн человек.

«Чтобы вакцинация была максимально доступной для всех желающих, мы развернули пункты в самых проходимых парках Подмосковья, где сделать прививку Covid-19 можно было без предварительной записи. Такой возможностью воспользовались более 1,3 тыс. человек», — сказала зампредседателя правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Также сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».