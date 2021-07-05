РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. В промзоне на улице Овиновке и в домах на улице Карьер Зил Дзержинского 14 июля будут отключения электроэнергии из-за реконструкции оборудования подстанции, сообщается на официальной странице ЕДДС округа в соцсети «ВКонтакте».

В связи с реконструкцией оборудования в ТП с 9:00 до 10:00, а также с 16:00 до 17:00 будет производиться кратковременное отключение электроэнергии в промзоне на улице Овиновке.

Также с 9:00 до 17:00 пройдет отключение электричества по адресам: улица Карьер ЗИЛ, дома №№1, 2, 3.