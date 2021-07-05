РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Мама пятерых детей из Балашихи Ирина Алтун получила сертификат на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей», в 2010 году она родила двойню, а в 2019-м — тройню, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В 2020 году Алтун начала собирать документы для участия в подпрограмме, а в январе нынешнего года получила субсидию в размере 8 млн. 830 тыс. рублей. Полученные средства она вложила в приобретение 3-комнатной квартиры площадью почти 100 кв. м.

«В прошлом году мне рассказали, что я могу улучшить жилищные условия, так как у меня родились тройняшки и нет собственности. Я приготовила все необходимые документы и буквально за месяц прошла три комиссии. В результате нас признали нуждающимися в улучшении жилищных условий. В январе 2021 года меня пригласили в администрацию для вручения сертификата», — сказала Алтун.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» работает в рамках государственной программы «Жилище». Поучаствовать могут супруги, которые стали родителями тройняшек или воспитывают 7 и более детей. Они должны иметь подтвержденный статус многодетной семьи, жить в Московской области не менее 5 лет и стоять на учете как нуждающиеся в жилье.