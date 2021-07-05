РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. В подмосковном Красногорске разыскивают 29-летнего Александра Семенова, который ушел из дома в деревне Воронки 2 июля, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Семенов Александр Александрович, 29 лет, деревня Воронки, Красногорский горокруг, МО. Со 2 июля 2021 года его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в футболку и голубые джинсы. При себе у Семенова был желтый велосипед», - отмечается в сообщении.

Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на единый номер спасения 112.