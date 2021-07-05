РИАМО - 5 июл. Уровень качества и доступность туристических услуг в России будет повышаться, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас главный фокус внимания и правительства, и инвесторов должен быть там, где у нас недостаточно предложения», — сказал Чернышенко на пресс-конференции, посвященной запуску Агентством стратегических инициатив всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию».​

Он добавил, что все усилия направлены на создание новой туристической инфраструктуры.

«Ближайшие 5-10 лет будет идти массовое строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры», — отметил Чернышенко.