РИАМО - 5 июл. До 2024 года региональные туристические маршруты будут аккредитованы и получат специальные гранты, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Нам нужны такие брендированные, необычные и интересные национальные маршруты, позволяющие лучше узнавать не только территорию, но и историю нашей страны», — сказал Чернышенко на пресс-конференции, посвященной запуску Агентством стратегических инициатив всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию».​

Он отметил, что этот конкурс этому и посвящен, а также выразил уверенность, что он будет способствовать реализации задач.