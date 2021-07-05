РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июл. ИФНС России по г. Домодедово Московской области 15 июля организует для юридических лиц телефонную прямую линию со специалистами инспекции, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Вопросы о порядке налогообложения транспортных средств и земельных участков организаций, в том числе в связи с полученными сообщениями об исчисленных суммах налогов за 2020 год, можно задать по телефону: 8(496)797-64-58.

Время работы прямой линии – с 11:00 до 13:00.

Подробности о новом порядке налогообложения имущества организаций можно также узнать на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru.