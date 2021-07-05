Советский и российский режиссер и актер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса 5 июля — о его смерти сообщил киноконцерн «Мосфильм». 26 июня стало известно, что артист заболел Covid-19, однако в СМИ утверждали, что болезнь протекает в легкой форме.

Снятые режиссером фильмы, такие как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш», горячо любит не одно поколение россиян. РИАМО рассказывает о жизни артиста, его лучших киноработах и запоминающихся ролях.

От токаря и матроса к киноделу

Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Его отец, Валентин Михайлович, был моряком, а впоследствии работал в НКВД. Мать, Антонина Александровна, была домохозяйкой. Из-за работы отца семья несколько раз переезжала — сначала в Архангельск, затем в Астрахань.

После окончания школы Владимир Меньшов в 1957 году попытался поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), но его не приняли. Меньшов вернулся в Астрахань и устроился токарем на завод, однако попытки связать свою жизнь с кино не оставил — в 1958 году юного Владимира приняли во вспомогательный состав Астраханского драматического театра. В следующие два года Владимир Валентинович успел поработать шахтером в Воркуте и матросом в Баку. И только в 1961 году вновь решил покорить Москву.

Меньшов смог поступить в Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе, которую окончил в 1965 году. Затем Владимир Валентинович два года работал в Ставропольском краевом драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова.

Попал в итоге Меньшов и во ВГИК — он закончил аспирантуру при кафедре режиссуры в 1970 году. С этого момента и началась карьера известного артиста и режиссера.

Режиссер‑скандал: чем запомнился Роман Виктюк>>

Жуков из «Ликвидации» и Гесер в «Дозорах»

После окончания ВГИКа, Владимир Меньшов на протяжении шести лет работал на Одесской киностудии, «Ленфильме» и «Мосфильме».

Свою первую главную роль в кино артист сыграл в 1970 году в фильме «Счастливый Кукушкин», также он был соавтором сценария. Эта картина была дипломной работой его однокурсника Александра Павловского. Фильм получился удачным и даже выиграл приз на киевском кинофестивале «Молодость-71».

В 1972 году Меньшов дебютировал в большом кино — он снялся в главной роли в фильме «Человек на своем месте». За эту работу артист получил награду на VI Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате.

Всего за свою карьеру Владимир Меньшов сыграл более 100 ролей в фильмах различных жанров. В его репертуаре — роли в картинах «Курьер», «Где находится нофелет?», «Царевич Алексей», «Легенда №17» и многих других. Также он снимался в «Дозорах» Тимура Бекмамбетова, сериалах «Диверсант» и «Ликвидация». Последними картинами, в съемках которых он принял участие, стали военная драма «Всего одна жизнь» и еще не вышедшая в прокат комедия «Иван».

Главный офицер советского кино: чем запомнился Василий Лановой>>

«Оскар» за советскую классику

Первой режиссерской работой Владимира Меньшова можно считать учебную короткометражку «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы». Серьезный режиссерский дебют Меньшова произошел в 1977 году, когда в кинопрокат вышел музыкальный фильм «Розыгрыш» по сценарию Семена Лунгина.

Уже в 1978 году Меньшов приступил к работе над мелодрамой «Москва слезам не верит» по сценарию Валентина Черных. Картина вышла в прокат в 1979 году, а спустя год появилась и на телеэкранах. Зрители оценили работу режиссера — «Москва слезам не верит» удостоилась звания «Фильм года» по результатам опроса журнала «Советский экран», а в 1981 году и вовсе получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сам режиссер говорил о фильме, что «это не умом сделанная картина, а интуицией и чувствами». Меньшов понимал, на какой риск идет, снимая достаточно банальную на первый взгляд историю.

«Я почувствовал эту историю, что тут может что-то получиться. Хотя выбрал этот сценарий довольно холодным умом. Сознательно пошел на риск, несмотря на то, что меня отговаривали. Мне говорили: до тебя это все было, много раз такое снимали, это мятый пар», — отмечал Владимир Меньшов.

На этом успех режиссера не закончился: в 1984 году он снял ставший классикой фильм «Любовь и голуби». На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас в 1985 году картина забрала главный приз — «Золотую ладью».

Позднее Владимир Меньшов снял еще ряд знаковых картин, среди которых «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие.

Отец «Ералаша» и мастер «идиотизмов»: чем запомнился Борис Грачевский>>

Крепкая любовь и долгий брак

Со своей женой, актрисой Верой Алентовой, будущий режиссер познакомился в годы обучения во МХАТе — они были однокурсниками. Пара поженилась в 1962 году, вскоре у них родилась дочь Юлия.

Первое время семейная жизнь артистов не ладилась, и они приняли решение расстаться, однако спустя несколько лет снова сошлись. Всего в браке Владимир и Вера прожили почти 60 лет.

Их дочь, Юлия Меньшова, тоже выбрала для себя творческую судьбу. Она окончила Школу-студию МХАТ, но в результате поняла, что ей ближе карьера ведущей на телевидении.