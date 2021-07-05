РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Полицейские задержали женщину, укравшую 26 тыс. рублей у посетителя одного из магазинов в поселке Архангельское подмосковного Красногорска, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил денежные средства, оставленные без присмотра возле кассы в одном из магазинов в поселке Архангельское. Сумма ущерба составила 26 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Ильинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 32-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Денежные средства возвращены заявителю.