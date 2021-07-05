РИАМО - 5 июл. В Подмосковье сотрудники полиции задержали 27-летнюю девушку по подозрению в попытке сбыта 2 кг наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль девушки остановили на автодороге М-4 «Дон» для проверки документов.

«При беседе с полицейскими девушка заметно нервничала. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне автомобиля полицейскими был обнаружен и изъят пакет, содержимое которого по результатам химического исследования является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 2 килограммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.