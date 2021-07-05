РИАМО - 5 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал смерть режиссера Владимира Меньшова огромной потерей для российского кинематографа и отечественной культуры в целом.

Советский и российский режиссер, актер, продюсер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от коронавирусной инфекции.

«Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали действительно народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер!» — написал Собянин в своем Instagram.

Мэр выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Меньшова.

Прощание с Меньшовым состоится 8 июля в Москве, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Меньшов родился в 1939 году в Баку. Всемирную известность получил в 1981 году, когда его картина «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар». В том же году он стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1989 году стал народным артистом РСФСР.

Режиссер снял еще ряд картин, ставших культовыми. Среди них: «Любовь и голуби», «Розыгрыш», «Ширли-мырли», «Зависть богов».